Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

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В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

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Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

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Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ruвчера в 03:07
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZвчера в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:44, Ашберн
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Алена Шишкова ответила на обвинения о неправильном воспитании дочери

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Климкин: Путин поделит Украину на Новороссию и Малороссию

План президента России Владимира Путина относительно Украины предполагает раздел страны на Новороссию и Малороссию с последующим включением первой в состав России.
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Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
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При атаке боевиков в Кении погибли военные США

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
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В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
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Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
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На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться новый памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере.
РИА Новости 01:29
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Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии

Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
РИА Новости 03 января в 07:41
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Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ

Pravda.Ru вчера в 04:11
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Конфликт США и Ирана скажется на интересах Китая

Издание подчеркивает, что конфликт скажется на импорте нефтепродуктов с Ближнего востока и строительных проектах страны.
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Сборная России повела в счёте финала МЧМ с Канадой

Сборная России повела в счёте в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с Канадой.
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Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
РИА Новости вчера в 23:28
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Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
РИА Новости вчера в 01:18
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В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 10:56
Энергетика

Режим «паника»: цены на бензин в новом году снова вырастут

Не заглохнет В декабре минувшего года Александр Новак опубликовал статью в журнале "Энергетическая политика" о ценах на топливо в новом году.
РИА Новости 00:24
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 17:52
Кино

Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Известия вчера в 16:59
Кино

«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории

МИР 24 вчера в 15:46
Политика

Дочь Сулеймани предрекла «черные дни» для США и Израиля

Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца в Тегеране заявила, что в Вашингтоне зря надеются на положительный исход после произошедшего в международном аэропорту Багдада, сообщает агентство Reuters.
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Политика

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Коммерсантъ вчера в 13:30
Здоровье

«Уйти во все тяжкие»: как похудеть после новогодних праздников

"Ем сколько хочу" По какой причине люди едят в разы больше во время новогодних праздников и что с этим делать, РИА Новости объяснил специалист по снижению веса, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Сергей Соболевский.
РИА Новости вчера в 00:00
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Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский Дом творчества, задержали

Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11:30 мск воскресенья в областном Доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
РИА Новости вчера в 12:46
Политика

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Политик заявил, что промышленное производство незалежной достигло трёхлетнего минимума и в 2020 году все приведет «к необратимой деиндустриализации экономики», и добавил, что катализатором всех кризисных процессов в экономике Украины является «неадекватность» действующего правительства страны.
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Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
РИА Новости вчера в 07:50
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В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс вчера в 05:11
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru 04 января в 22:29
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В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома

Как уточняется на странице государственного бюджетного учреждения области "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей" в Балаково в соцсети "ВКонтакте", две воспитанницы центра самовольно ушли 2 января в 14.15 (13.15 мск).
РИА Новости 04 января в 04:35
Религия

Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник

Российская газета вчера в 16:20
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03 января в 03:47
Армия и оружие

Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Московский Комсомолец вчера в 17:23
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