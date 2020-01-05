Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

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Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru05 января в 08:21

URA.RU: обеднение населения РФ приведет к росту цен на хлеб, овощи и фрукты

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URA.Ru05 января в 03:07
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZ05 января в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:42, Ашберн
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Кем «Локомотив» планирует усилиться в зимнее трансферное окно

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В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК вчера в 13:05
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В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
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Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос на 2,5% и составил $21,7 млрд.
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С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
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