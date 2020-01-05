Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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URA.RU: обеднение населения РФ приведет к росту цен на хлеб, овощи и фрукты
Красная веснавчера в 15:50
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