Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Политика
Трамп оценил возможность публикации разведданных по убийству Сулеймани
Американский лидер Дональд Трамп оценил возможность обнародования разведданных, которые связаны с убийством иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Здоровье
Специалисты рассказали о полезных свойствах фиников
Эксперты утверждают, что финики - это самая лучшая пища для желудка, они очень полезны при расстройствах пищеварительного тракта и для профилактики болезней ЖКТ.
Политика
Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только переходное правительство может положить конец кризису в Венесуэле, организовав новые президентские выборы.
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Гаджеты
Samsung анонсировала премиальный 8K-телевизор
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Происшествия
В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо
Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
Общество
Ограничение Россельхознадзора на поставки цитрусовых из Китая вступает в силу
Россельхознадзор с 6 января 2020 года вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая из-за обнаружения в этой продукции карантинных вредных организмов.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Политика
Стали известны ключевые темы послания президента парламенту
Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
Энергетика
Транзит газа через Украину сократился в пять раз
Объём транзита газа из России через Украину в первый день этого года оказался в 5,3 раза ниже, чем декабрьские показатели.
Кино
Сыгравший роль папы Римского Джон Малкович признался, что он атеист
Политика
Президент Ирака испугался войны с Ираном
Ирак должен избежать войны с Ираном, заявил президент Ирака Бархам Салех.
Общество
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко
Происшествия
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Политика
В Иране захотели дать 80 миллионов долларов за голову Трампа
Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Политика
Парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска из страны
Депутаты призвали правительство Ирака "положить конец военному присутствию иностранных сил в республике" и разорвать соглашение с международной антитеррористической коалицией во главе с США.
Происшествия
Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда
Тайская полиция задержала в Паттайе двух приезжих из России - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Космос
Луна таинственным образом утратила магнитное поле
Кино
Кассовые сборы в Америке за уик-энд 3-5 января: «Скайуокер» исчерпал потенциал
Похоже, кассовый потенциал картины исчерпан.
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Космос
Сколько потребуется времени на исследование Галактики
Армия и оружие
Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.