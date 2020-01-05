Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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с чего всё началось
Россиянам предрекли рост цен на самые популярные продукты в 2020 году. По словам экономистов, из-за снижающейся платежеспособности населения постоянно растет спрос на базовые продукты (овощи, хлебобулочные изделия, яйцо и другие продукты сельского хозяйства), а это приводит к их удорожанию.URA.Ru05 января в 03:07
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