Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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с чего всё началось

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

Россиянам предрекли рост цен на самые популярные продукты в 2020 году. По словам экономистов, из-за снижающейся платежеспособности населения постоянно растет спрос на базовые продукты (овощи, хлебобулочные изделия, яйцо и другие продукты сельского хозяйства), а это приводит к их удорожанию.
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Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

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Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru05 января в 03:07
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:02, Ашберн

Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZ05 января в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
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