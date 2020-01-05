Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Хоккей
Сборная России уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Российские хоккеисты стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира (игроки на старше 20 лет), который прошел в Чехии.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Футбол
Владелец «Альмерии» «отомстил» Зидану за Матерацци
Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Политика
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы
Политика
Памятник Бандере могут установить на Украине недалеко от границы с РФ
Как передавало ИА REGNUM, 1 января в некоторых городах Украины прошли шествия, посвященные дню рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.
Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
Армия и оружие
Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу
Американское посольство в Ираке подверглось ракетному обстрелу, об этом 5 января сообщает Al Arabia.
Общество
В России сегодня вводятся ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемых цитрусовых из Китая.
Хоккей
Почему Канаду не оставили «три на пять»? Спорное решение в финале МЧМ
Общество
Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Хоккей
Россия отдала Канаде победу в финале МЧМ
Сборная России уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира со счетом 3:4. Наша «молодежка» не знает побед на МЧМ с 2011 года, когда она в драматичном финале обыграла сборную «Кленовых листьев» в Баффало.
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 января 2020 года
Возможно, что у вас появится новое увлечение. Для некоторых представителей Знака оно может стать будущей профессией.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Гаджеты
Игровой монитор Lenovo Legion Y25-25 сочетает матрицу IPS и кадровую частоту 240 Гц
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Хоккей
Хет-трик Кейна не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Две шайбы в составе «Кэпиталз» забросил Якуб Врана. Хет-трик оформил форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.
Здоровье
В России больше не будут использовать пальмовое масло для производства продуктов
Приятной неожиданностью стало решение Министерства здравоохранения нашей страны о запрете использования пальмового масла для производства продуктов питания.
Политика
В Иране захотели дать 80 миллионов долларов за голову Трампа
Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерного соглашения
Тегеран отказался от соблюдения ограничений ядерного соглашения 2015 года из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное иранское телевидение.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.