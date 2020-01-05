Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

Актуальные Новости11:05

Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

МР7.ру09:20

Молоко и гречка резко подорожают в новом году

Утро.ru03:50

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ru07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live2404:17

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru08:21

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru03:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Коммерсантъ 14:31
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 07:19
Политика

Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
ТК Звезда 13:10
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости 02:05
Хоккей

Канада — Россия 1:2 (2-й перерыв)

РИА Новости 14:45
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 13:26
Общество

Вдова онколога Павленко назвала дату и время его похорон

АБН 10:51
Футбол

«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено

«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
Sportbox.RU вчера в 10:55
Общество

Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд

Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.
РБК вчера в 18:08
Авто

Названы способы ускорить прогрев машины зимой

ToDay News Ufa 02 января в 08:21
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Происшествия

В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
RT на русском 12:34
Кино

Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука

Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.
iReactor 09:10
Происшествия

В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже

В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.
Вести.Ru 09:40
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru вчера в 05:56
Политика

США уведомили Ирак об ударе по Сулеймани за несколько минут до атаки

Вашингтон уведомил правительство Ирака об ударе по генералу Касему Сулеймани за несколько минут до его нанесения, однако разрешения со стороны Багдада не получил.
Известия 09:42
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

РБК вчера в 12:38
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке корабля ВМФ России в Сирии

В субботу источник в силовых структурах Крыма сообщил ТАСС, что большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота нуждается в ремонте силовой установки.
Военное дело вчера в 09:11
Общество

Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Известия 11:18
Спорт

Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»

Большунов впервые в карьере победил на "Тур де Ски", Устюгов, побеждавший в этой многодневке в сезоне 2016/17, стал вторым.
Российская газета 10:54
Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Lenta.ru 13:28
Происшествия

Мужчина ранил ножом водителя скорой помощи в Архангельске

Мужчина нанес ножевое ранение водителю бригады скорой помощи в Архангельске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Газета.Ru 13:00
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия 07:46
Политика

Макрон и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Ираке

Французский и американский лидеры Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке на фоне убийства в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
RT на русском 14:42
Футбол

«Спартак» хочет продлить контракт с Солтмурадом Бакаевым

Высшее руководство «Спартака» не намерено отпускать хавбека Солтмурад Бакаев в другую команду, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 14:11
Политика

МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Российская газета 06:27
Футбол

Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизма

В районе тридцатой минуты нападающий хозяев Марио Балотелли обратил внимание главного арбитра на то, что фанаты гостей оскорбляют его на почве расизма.
Евро-футбол.ру 09:11
Политика

Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.
News.ru 14:01
Политика

В Иране проходит церемония прощания с Сулеймани

Экономика сегодня 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное