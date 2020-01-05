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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Политика Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

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