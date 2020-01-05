Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Хоккей
Шведский игрок «Салавата Юлаева» Умарк надел свитер сборной России
Шведский игрок уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк после победы над столичным ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) надел свитер сборной России.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Политика
Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.
Общество
Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
Фигурное катание
Загитова вернется к интенсивным тренировкам после шоу Навки
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки вернется к интенсивным тренировкам, сообщила пресс-служба шоу.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Происшествия
Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге
При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
Политика
США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН
Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Политика
Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани
США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Авто
Назвали топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Общество
В Сбербанке рассказали об активизации мошенников к концу праздников
Специалисты Сбербанка изучили активность мошенников в новогодние праздники и пришли к выводу, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Кино
«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Для киностудии Walt Disney картина «Холодное сердце 2» стала шестой в прошлом году среди проектов, принесших студии более миллиарда долларов.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Хоккей
Телеканалы запутали зрителей, показав разные финалы МЧМ по хоккею
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
Политика
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.