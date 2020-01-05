Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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URA.Ruвчера в 03:07
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZвчера в 22:03
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
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Шведский игрок уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк после победы над столичным ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) надел свитер сборной России.
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Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки вернется к интенсивным тренировкам, сообщила пресс-служба шоу.
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Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

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Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге

При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
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США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

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"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
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Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани

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Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной

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Назвали топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей

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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

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Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
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Специалисты Сбербанка изучили активность мошенников в новогодние праздники и пришли к выводу, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
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Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
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Для киностудии Walt Disney картина «Холодное сердце 2» стала шестой в прошлом году среди проектов, принесших студии более миллиарда долларов.
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Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
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Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани

Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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