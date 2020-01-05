Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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