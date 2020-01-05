Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ru07:00

Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

МР7.ру09:20

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru08:21

Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

Актуальные Новости11:05

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live2404:17

Молоко и гречка резко подорожают в новом году

Утро.ru03:50

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru03:07
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Хоккей

Брагин: я поменял свои взгляды на хоккей после работы с Ларионовым

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин дал комментарий после поражения в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Чемпионат 17:37
Политика

США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Газета.Ru 16:01
Политика

Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом

Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.
Lenta.ru 17:02
Авто

Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Общество

В Амстердаме ввели новый налог для туристов

Путешественники, выбравшие жильё с помощью сервиса аренды квартир Airbnb, заплатят 10% за каждую ночь в городе.
Говорит Москва вчера в 00:55
Футбол

Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»

Bookmaker-ratings.ru 14:09
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru 03 января в 16:10
Теннис

Хачанов и Медведев уступили американцам в парной встрече АТР Cup

В заключительном матче в группе D российские теннисисты 7 января сыграют с командой Норвегии.
Чемпионат 10:36
Армия и оружие

В США указали, в чем украинская армия сильнее американской

Американская армия, сотрудничая с вооруженными силами Украины (ВСУ), узнает у украинцев о том, какую тактику используют российские военные, рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 03:02
Хоккей

WADA разрешило проведение МЧМ-2023 по хоккею в России

Молодёжный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею в 2023 году пройдёт в Новосибирске и Омске, несмотря на санкции WADA в отношении России, заявил глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Rambler News Service 10:08
Экономика

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
РБК 08:50
Футбол

Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»

Сразу после победы над «Хетафе» (3:0) Винисиус наряду с другими одноклубниками, которые не вышли на поле или отыграли небольшое количество времени, должен был принять участие в тренировке.
Евро-футбол.ру 16:35
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

Газета.Ru 07:21
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 14:08
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.
REGNUM вчера в 22:36
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru вчера в 08:39
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты в России

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», - цитирует президента Crocus Group Араза Агаларова журнал Forbes.
LentaChel.ru 02 января в 22:44
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
РИА Новости 02:46
Общество

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:05
Футбол

Кубок Франции. «ПСЖ» забил 6 голов «Лина-Монлери» в гостях

Клубы Лиги 1 проводят свои матчи в 1/32 финала Кубка Франции. Кубок Франции 1/32 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru вчера в 07:01
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Хоккей

Россия и Канада встретятся в финале молодежного чемпионата мира

ГЛАС.RU вчера в 15:36
Политика

Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
РИА Новости 15:24
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру 03 января в 19:59
Гаджеты

AMD покажет на CES 2020 видеокарту с трассировкой лучей

Источники из Южной Кореи сообщают, что уже завтра, 6 января, компания AMD представит в рамках выставки CES 2020 первую видеокарту на архитектуре RNDA2.
Игромания.ру 14:37
Общество

В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр

Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Газета.Ru 07:48
Гаджеты

Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex

Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Профиль 03 января в 03:01
Политика

Зеленский надеется на инвестиции Омана в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
News.ru 16:48
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