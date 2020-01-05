Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Читать в источнике
Оценить348
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Политика
США начали разрабатывать санкции против Ирака
США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
Общество
В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака.
Происшествия
IKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка $46 млн
Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего мальчика, который умер в 2017 году в США после падения на него комода серии Malm, компенсацию в размере $46 млн.
Хоккей
Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Кино
Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»
"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
Политика
Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий
Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Религия
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Армия и оружие
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит ответный удар по военным объектам США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Путешествия
Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Гаджеты
ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук
В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Общество
Россиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Политика
В Великобритании признались в том, что боялись смерти Ельцина от пьянства
Британские журналисты уточняют, что многие представители лондонского истеблишмента были удивлены тому, что, несмотря на пьянство и весьма серьезные проблемы с сердцем, Ельцин умер только в 2007 году в возрасте 76 лет.
Космос
В NASA представили планы на 2020 год
Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Политика
Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео
Политика
Пушков объяснил решение Меркель ехать в Москву на переговоры с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков указал на тот факт, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву, а не отправится обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
Армия и оружие
Рождественская служба прошла на авиабазе «Хмеймим» в Сирии
На российской военной авиабазе «Хмеймим» в Сирии прошла рождественская служба для военнослужащих, которые находятся на боевом посту вдали от дома.
Космос
Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле
Спорт
Канделаки объяснила показ финала МЧМ по хоккею девятилетней давности
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала в своем канале Telegram вызвавший резонанс показ финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между Канадой и Россией (3:5), проходившего параллельно с прямой трансляцией финала турнира 2020 года, в котором участвовали те же команды, но россияне проиграли.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы последних четырех десятилетий
Политика
Россия объяснила, почему заблокировала заявление СБ ООН по Ираку
Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Игры
Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass
Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Футбол
Воспитанник «Барселоны» перешел в «Оренбург»
25-летний нападающий бельгийского «Гента» Мамаду Силла перешел в «Оренбург». Сенегальский форвард — воспитанник «Барселоны».