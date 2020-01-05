Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Читать в источнике
Комментировать295

Подробнее о событии

Граждан РФ предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Московский Комсомолецвчера в 18:44

Наталья Шагайд: Россиян ждет рост цен на хлеб и овощи

Актуальные Новостивчера в 11:05

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ruвчера в 08:21

Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

МР7.рувчера в 09:20

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ruвчера в 07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live24вчера в 04:17

Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ruвчера в 03:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:54, Ашберн

Россиян предупредили о росте цен на хлеб и овощи

Вести.UZвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Происшествия

Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии

Известия 19:32
Политика

США начали разрабатывать санкции против Ирака

США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
Lenta.ru 22:45
Общество

В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко

В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака.
RT на русском 06:26
Происшествия

IKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка $46 млн

Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего мальчика, который умер в 2017 году в США после падения на него комода серии Malm, компенсацию в размере $46 млн.
Газета.Ru 22:08
Хоккей

Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ

Metaratings вчера в 16:29
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Известия 18:53
Кино

Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»

"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
Российская газета вчера в 05:56
Политика

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Известия 19:32
Религия

Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
РБК 16:20
Происшествия

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:23
Армия и оружие

В Иране готовят ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит ответный удар по военным объектам США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Мой Брянск 00:04
Путешествия

Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Газета.Ru 11:10
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Lenta.ru 18:29
Гаджеты

ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук

В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Ferra 18:00
Общество

Россиянам собираются повысить зарплату

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Вести.Ru вчера в 03:34
Политика

В Великобритании признались в том, что боялись смерти Ельцина от пьянства

Британские журналисты уточняют, что многие представители лондонского истеблишмента были удивлены тому, что, несмотря на пьянство и весьма серьезные проблемы с сердцем, Ельцин умер только в 2007 году в возрасте 76 лет.
URA.Ru 20:42
Космос

В NASA представили планы на 2020 год

Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
REGNUM 04 января в 04:15
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru 09:36
Политика

Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео

Avia.pro 06:57
Политика

Пушков объяснил решение Меркель ехать в Москву на переговоры с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков указал на тот факт, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву, а не отправится обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
ФАН 20:15
Армия и оружие

Рождественская служба прошла на авиабазе «Хмеймим» в Сирии

На российской военной авиабазе «Хмеймим» в Сирии прошла рождественская служба для военнослужащих, которые находятся на боевом посту вдали от дома.
ФАН 22:11
Космос

Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле

Комсомольская правда 10:49
Спорт

Канделаки объяснила показ финала МЧМ по хоккею девятилетней давности

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала в своем канале Telegram вызвавший резонанс показ финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между Канадой и Россией (3:5), проходившего параллельно с прямой трансляцией финала турнира 2020 года, в котором участвовали те же команды, но россияне проиграли.
Вестник Кавказа 13:16
Музыка

YouTube назвал самые популярные клипы последних четырех десятилетий

Афиша Daily 04 января в 19:01
Политика

Россия объяснила, почему заблокировала заявление СБ ООН по Ираку

Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Вести.Ru 20:30
Фигурное катание

Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
News.ru 15:00
Игры

Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass

Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Игромания.ру 04 января в 06:18
Футбол

Воспитанник «Барселоны» перешел в «Оренбург»

25-летний нападающий бельгийского «Гента» Мамаду Силла перешел в «Оренбург». Сенегальский форвард — воспитанник «Барселоны».
Orenburg.media вчера в 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное