Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru03:07

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru08:21

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ru07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live2404:17

Молоко и гречка резко подорожают в новом году

Утро.ru03:50

Хлеб и овощи могут подорожать из-за обеднения населения

МР7.ру09:20

Экономисты заявляют о возможном росте цен на молоко и хлеб

iReactor10:03
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Хоккей

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Российская газета 10:15
Политика

Тело Сулеймани доставили в Иран

Тело иранского военачальника Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате авиаудара США, доставили в Иран, передает государственная телерадиокомпания IRIB.
РБК 00:02
Общество

Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

В Петербурге умер хирург-онколог и автор блога о лечении рака Андрей Павленко, он больше года боролся с онкологическим заболеванием.
Ведомости 03:41
Космос

В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита

В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ореанда-Новости 02 января в 10:43
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:21
Политика

Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

ТАСС 09:05
Происшествия

Пьяный водитель в Италии сбил группу немецких туристов, есть погибшие

REGNUM 04:51
Спорт

Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»

Lenta.ru 10:10
Политика

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 10:02
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Хоккей

Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом

РИА Новости 07:18
Армия и оружие

Помпео: устранение Сулеймани представляло меньшую опасность, чем бездействие США

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что устранение иранского генерала Касема Сулеймани было наиболее безопасным из возможных вариантов развития событий.
ТАСС 10:03
Политика

Госпогранслужба Украины объяснила, почему пустила Dr. Alban в страну

Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму.
ТАСС 08:49
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

В России хотят скорректировать брачный возраст

В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
РИА Новости вчера в 16:47
Экономика

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
РБК 08:50
Общество

Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Lenta.ru 07:49
Гаджеты

Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США

Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
3DNews 05:31
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Главу МИД Ирана пригласили в Брюссель для обсуждения ударов США

Евросоюз пригласил в Брюссель министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения деэскалации после авиаударов Соединённых Штатов Америки.
News.ru 05:56
Авто

Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле полумиллиона рублей

В России в 2020 году самым дешевым новым автомобилем стал седан Lada Granta. Его можно приобрести всего за 455 тысяч 900 рублей.
URA.Ru 09:14
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru вчера в 08:39
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Армия и оружие

РВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России.
iReactor 06:10
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Волочкова опубликовала совместный снимок с любимым мужчиной

На днях Настя решилась на необычный шаг. Знаменитость опубликовала снимок вместе со своим возлюбленным.
Kleo.ru 04:29
Авто

Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Авто

Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера

Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Автоновости дня вчера в 07:42
Кино

Национальная сеть кинокритиков США назвала лучший фильм 2019 года

В номинации "Лучшая картина" победу одержал корейский филь "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо.
Piter.tv 10:05
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