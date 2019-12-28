Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»
Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Космос
Гамма-гало пульсаров прояснило природу избытка антиматерии
Проведенный анализ демонстрирует, что эти объекты отвечают за существенную часть регистрируемого на Земле потока позитронов, а суммарный вклад всех пульсаров может быть ответственным за пока не получивший окончательного объяснения избыток этих частиц, пишут авторы в журнале Physical Review D.
Кино
Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука
Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.
Армия и оружие
К России гибель Сулеймани относится напрямую — мнение
Политика России на постсоветском пространстве в рамках ЕАЭС (уважение независимости и суверенитета) привела фактически к потерянному десятилетию 2010 – 2020 и к провалу реальной интеграции.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Происшествия
Четырехлетняя девочка погибла, катаясь на тюбинге в Приморье
Следственные органы СКР по Приморскому краю начали проверку после гибели четырехлетней девочки, которая при спуске с горы на тюбинге врезалась в дерево.
Шоу-бизнес
Ани Лорак, изменившую внешность, перестали узнавать фанаты
Артистка продемонстрировала изменения в образе. Новое фото Ани Лорак вызвало удивление у части армии поклонников певицы.
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Гаджеты
Xiaomi рассказала, что будет делать в случае санкций со стороны США
Продакт-менеджер Xiaomi Аби Го (Abi Go) рассказал журналистам, что компания будет делать, если окажется под санкциями США, как Huawei.
Теннис
Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup
Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Общество
Дуров даст показания по делу Telegram в Дубае
Происшествия
Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией на севере Италии
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате наезда пьяного водителя на группу немецких туристов на севере Италии.
Общество
Старейшая жительница Земли отметила 117-летие
Старейшая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие, пишет РИА Новости.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Кино
Национальная сеть кинокритиков США назвала лучший фильм 2019 года
В номинации "Лучшая картина" победу одержал корейский филь "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо.
Фигурное катание
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Происшествия
В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых
В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Кино