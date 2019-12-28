Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Политика Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Армия и оружие Иран готовит ответный удар по военным объектам США Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.

Культура Умер народный артист России Геннадий Пискунов Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.

Космос Гамма-гало пульсаров прояснило природу избытка антиматерии Проведенный анализ демонстрирует, что эти объекты отвечают за существенную часть регистрируемого на Земле потока позитронов, а суммарный вклад всех пульсаров может быть ответственным за пока не получивший окончательного объяснения избыток этих частиц, пишут авторы в журнале Physical Review D.

Кино Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.

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Происшествия Четырехлетняя девочка погибла, катаясь на тюбинге в Приморье Следственные органы СКР по Приморскому краю начали проверку после гибели четырехлетней девочки, которая при спуске с горы на тюбинге врезалась в дерево.

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Фигурное катание Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.