Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Политика
Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Хуана Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщает «РИА Новости» 5 января со ссылкой на телеканал Vivoplay.
Хоккей
Сегодня сборная России сыграет против Канады в финале МЧМ
Сегодня сборная России по хоккею сыграет в финале молодежного чемпионата мира против национальной команды Канады.
Фигурное катание
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу
Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Политика
Америка, похоже, не очень хочет выводить свои войска из Ирака
Власти США уверены, что жители Ирака выступают за продолжение присутствия американских войск на территории этой страны.
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Трактор», отыгравшись с 0:3
Происшествия
В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу
По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Футбол
«Мидлсбро» и «Тоттенхэм» проведут переигровку в Кубке Англии
Итоговый счёт – 1:1. «Мидлсбро» и «Тоттенхэм» не смогли разыграть билет в четвёртый раунд Кубка Англии с первого раза.
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Происшествия
МЧС подсчитало количество пожаров в новогодние праздники из-за петард
Во время новогодних праздников в российских регионах произошло более десяти пожаров, вызванных неосторожным обращением с пиротехникой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МЧС России.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Армия и оружие
Иран готовит ответный удар по военным объектам США
Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Армия и оружие
«Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани
Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.
Здоровье
Назвали самые результативные способы нормализации кровяного давления
Медицинские специалисты перечислили самые результативные способы нормализации кровяного давления.
Политика
Косачев назвал неуклюжими действия ЕС после убийства Сулеймани
Приглашение иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США», по словам Косачева, выглядит неуклюже.
Армия и оружие
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
Происшествия
Стоматолог напал на женщину с ребенком в Приморье
У пострадавшей сломаны пальцы Стоматолог в Уссурийске отказался принимать ребенка и сломал пальцы его матери, сообщают "Вести".
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Кино
Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Гаджеты
Nokia готовится возродить еще один легендарный кнопочный телефон
Компания HMD Global, которая, как известно, выпускает устройства под известной на мобильном рынке маркой Nokia, анонсировала скорый выход еще одного кнопочного телефона.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Футбол
Бывший игрок «Челси» рассказал, как едва не убил Абрамовича
Бывший игрок «Челси» и сборной Шотландии Пэт Невин рассказал, как едва не переехал на автомобиле владельца синих Романа Абрамовича, который катался на велосипеде.
Политика
В Москве прошла акция в память о генерале Сулеймани
В Москве у посольства Ирана прошла акция в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, который был убил в результате ракетного удара США.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.