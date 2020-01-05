Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

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Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Культура Умер народный артист России Геннадий Пискунов Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.

Происшествия МЧС подсчитало количество пожаров в новогодние праздники из-за петард Во время новогодних праздников в российских регионах произошло более десяти пожаров, вызванных неосторожным обращением с пиротехникой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МЧС России.

Армия и оружие Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».

Армия и оружие Иран готовит ответный удар по военным объектам США Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.

Армия и оружие «Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.

Политика Косачев назвал неуклюжими действия ЕС после убийства Сулеймани Приглашение иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США», по словам Косачева, выглядит неуклюже.

Авто Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.

Гаджеты Nokia готовится возродить еще один легендарный кнопочный телефон Компания HMD Global, которая, как известно, выпускает устройства под известной на мобильном рынке маркой Nokia, анонсировала скорый выход еще одного кнопочного телефона.

Политика В Москве прошла акция в память о генерале Сулеймани В Москве у посольства Ирана прошла акция в память о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, который был убил в результате ракетного удара США.