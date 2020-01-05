Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

URA.Ru03:07

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Lenta.ru08:21

Экономисты предупредили о возможном подорожании основных продуктов

News.ru07:00

В 2020 году в России могут подорожать овощи и хлеб

Live2404:17

Молоко и гречка резко подорожают в новом году

Утро.ru03:50
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:52, Ашберн
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Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском 06:16
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СМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане

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Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices 03 января в 16:39
Общество

Выявлены АЗС с некачественным топливом

Росстандарт опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.
Lenta.ru 03 января в 10:15
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
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Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru вчера в 08:39
Политика

На Украине объяснили, почему пустили Dr.Alban после посещения Крыма

Артист написал в инстаграме, что после визита в Крым ему запретили въезд на Украину, а в украинскую столицу его пустили якобы после вмешательства Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:23
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Наука

Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями

Научные специалисты из Института изучения рака в Руджерсе предложили использовать известную вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против онкологических опухолей.
Ugpressa.ru 02 января в 10:32
Спорт

Российская лыжница второй год подряд стала призером «Тур де Ски»

РБК 08:38
Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии

Pravda.Ru вчера в 09:07
Спорт

WADA назначило России размер ежегодного взноса

В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Профиль вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
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Общество

Шарапова пожертвует 25 тысяч долларов на тушение пожаров в Австралии

Россиянка сообщила о том, что готова пожертвовать на их тушение 25 тысяч долларов, предложив поступить также и Новаку Джоковичу.
Вести.Ru 07:32
Наука

Тупики пользуются орудиями для получения желаемого

МедиаПоток 03 января в 03:34
Шоу-бизнес

Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью

На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
Телепрограмма 03:19
Культура

Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

Культуромания 02:57
Шоу-бизнес

Елену Перминову поздравляют с помолвкой с Александром Лебедевым

Елену Перминову поздравляют с помолвкой с Александром Лебедевым Знаменитость намекнула на скорую свадьбу.
Экспресс газета 06:15
Общество

Гидрометцентр РФ предупредил о погодных аномалиях по всей России

Тепло принес с собой пришедший из Атлантики обширный циклон, сообщает Гидрометцентр РФ.
Татар-информ вчера в 09:44
Хоккей

Сборная России вышла в финал МЧМ по хоккею

Сборная России вышла в финал Молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Москва 24 вчера в 11:42
Политика

МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Российская газета 06:27
Происшествия

В Карелии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

По данным ведомства, пожар произошел в субботу вечером в одной из квартир деревянного дома в поселке Бочилово Пудожского района.
РИА Новости 08:22
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
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Поклонская заявила о готовности стать послом России в Киеве

Lenta.ru 08:18
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Футбол

«Лацио» вырвал победу в матче с «Брешией», забив на 91-й минуте

Автором первого гола стал нападающий «Брешии» Марио Балотелли, отличившийся на 18-й минуте после передачи защитника Стефано Сабелли.
Чемпионат 08:23
Авто

В Сети появились фото седана BMW 7 Series новой генерации

На просторах Сети обнародованы фото седана BMW 7 Series новой генерации.
Актуальные Новости вчера в 09:46
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
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