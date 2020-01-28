Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
Читать в источнике
Комментировать1821
с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

Подробнее о событии

Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ru11:54

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБКвчера в 07:24

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ruвчера в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолецвчера в 12:56

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России

По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
7 канал Красноярск вчера в 20:39
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС вчера в 03:54
Армия и оружие

Небензя назвал причины эскалации в Идлибе

Причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
РИА Новости 13:41
Политика

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Газета.Ru 16:12
Политика

Израильтянка, помилованная Путиным, вылетит на родину с Нетаньяху

Красная весна 15:05
Технологии

Составили список лучших антивирусов для Windows 10

Составлен список лучших антивирусных программ для Windows 10.
ToDay News Ufa 01:42
Армия и оружие

СМИ Ливии сообщают о прибытии в Триполи турецких кораблей

Красная весна 16:05
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матче АПЛ

В перенесенном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм Юнайтед" на своем поле сыграл с "Ливерпулем".
Газета.Ru 16:59
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 15:21
Общество

Врачи назвали продукты, быстро сжигающие жир и наращивающие мышцы

Век вчера в 09:40
Политика

Песков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал уточнить, приглашен ли президент Украины Владимир Зеленский на торжества в честь Дня Победы в мае в Москву.
ТАСС 04:48
Кино

Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале

Дилетант 09:42
Происшествия

Журналистку RT Arabic ранили в Сирии

Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила ранение в городе Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб.
РБК 09:04
Космос

Обозначены сроки сборки опытного образца космического грузовика «Арго»

Первый опытный образец космического грузовика «Арго» появится уже в 2023 году.
Что происходит 11:49
Киберспорт

Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным отцом»

Милкер рассказал, что во время анонса Warcraft III: Reforged он ещё работал над Heroes of the Storm.
REGNUM 03:40
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском 13:07
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК 10:41
Энергетика

Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Газета.Ru 12:47
Футбол

Жена Кокорина рассказала о будущем футболиста

Футболист Александр Кокорин заявил, что он пропустит второй сбор основной команды «Зенит».
ФАН вчера в 08:36
Культура

Сериал «Друзья» обвинили в расизме, сексизме и трансфобии

В 2020 году люди стали замечать, что с сериалом «Друзья» что-то не так.
Super.ru 03:49
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК вчера в 03:47
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Piter.tv 06:24
Политика

Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru вчера в 06:03
Единоборства

Йоанна Еджейчик ответила Вейли Чжан

Экс-чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе, Йоанна Еджейчик, извинилась перед Вейли Чжан, однако, дала понять, что не видит ничего предосудительного в шутке об эпидемии в Китае, и посоветовала действующей обладательнице титула поберечь эмоции до поединка.
FightTime.ru 14:23
Здоровье

Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза

Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
Солидарность вчера в 10:00
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Шоу-бизнес

Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

RuNews24.ru 06:13
Футбол

Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»

Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Российская газета 14:19
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
REGNUM 07:30
Общество

Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек

Lenta.ru 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное