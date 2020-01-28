Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.
Известия27 января в 16:01

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Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ruвчера в 11:54

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru28 января в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец28 января в 12:56
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал жителя Пушкино, отравившего 4-месячного сына снотворным

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что сегодня мужчине предъявили обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка.
RuNews24.ru 10:22
Происшествия

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем

В Utair опровергли информацию об экстренной посадке самолета. 28 января самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
Известия 12:45
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Газета.Ru 08:15
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 12:37
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Футбол

Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов перешел на правах аренды в "Сельту", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
РИА Новости 13:12
Происшествия

Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ 05:13
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
RT на русском 07:54
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Inc-news.ru вчера в 13:28
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
REGNUM вчера в 07:30
Кино

В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился первый официальный тизер-трейлер боевика Джастина Лина "Форсаж 9". Ролик опубликован на YouTube.
Газета Metro 08:12
Авто

Назвали шесть самых бесполезных опций в автомобиле

Эксперты "Российской газеты" провели независимое исследование и назвали 6 опций, которые оказались самыми низкоэффективными и даже "проблемными".
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Самый дорогой билет на бой Нурмагомедова и Фергюсона стоит $11 тысяч

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Общество

В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Минюст обнародовал проект нового КоАП

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета 12:00
Хоккей

«Барыс» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня»

«Барыс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 71 очко после 54 матчей.
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Происшествия

Захарченко хочет вернуть через суд конфискованные 9 миллиардов рублей

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, намерен через суд вернуть себе конфискованное имущество на девять миллиардов рублей.
Международный антикоррупционный портал вчера в 05:44
Политика

В отставку отправлен глава Чувашии Михаил Игнатьев

Президент Владимир Путин уволил его с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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Энергетика

Назван объём поставок газа в Европу по «Северному потоку» в 2019 году

Объём поставок газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток» по итогам 2019 года составил 58,5 млрд куб. м, сообщает пресс-служба компании-оператора Nord Stream AG.
RT на русском вчера в 09:39
Политика

Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера

Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
РИА Новости 12:12
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В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
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С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
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Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 28 января в 07:01
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
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Рыбак поймал загадочное морское существо с огромной головой и тремя щупальцами

Рыбак поймал необычное существо с огромной головой и тремя щупальцами и подозвал мать.
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