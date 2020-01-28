Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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News.ruвчера в 11:54

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец28 января в 12:56

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru28 января в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
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Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
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Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
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Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

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Приобрести колонку можно будет на сайте MRG и в офлайн-магазинах по цене 6990 руб. Устройство оснастили голосовым помощником "Маруся", который умеет звонить через соцсеть "ВКонтакте", подключаться к системам умного дома и решать различные бытовые вопросы.
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Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева умерла на 80-м году жизни.
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Общество

В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
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Политика

Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку

Президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

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Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

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Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Подмосковье заявил, что России необходимо увеличивать число жителей.
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"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
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Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
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Путин наградил посмертно сотрудника СК Капустина орденом Мужества

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Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
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– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
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