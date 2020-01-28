Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ru11:54

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБКвчера в 07:24

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ruвчера в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолецвчера в 12:56
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Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра

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Lenta.ru 11:18
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Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
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