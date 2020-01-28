Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

Подробнее о событии

В Госдуме оценили сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо

RT на русскомвчера в 15:06

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолецвчера в 12:56

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ruвчера в 01:47

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБКвчера в 07:24

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
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Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
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Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
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Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке

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На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Live24 27 января в 08:30
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Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
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В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

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Известия 27 января в 12:34
Политика

Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина

У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
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Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

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RT на русском вчера в 13:16
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ вчера в 03:37
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

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Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

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Газета.Ru 00:23
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Названа дата возобновления авиасообщения с египетскими курортами

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Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
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Власти Забайкалья начали возвращать земляков из КНР из-за коронавируса

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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
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«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества

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Футболисты «Монако» завершили выступление в Кубке Франции, потерпев поражение на своем поле от «Сент-Этьена».
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Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Многие фанаты заподозрили, что она беременна из-за ее округлившихся форм.
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Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
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Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
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В России появится новый бренд дешевых телевизоров

BQ намерена вывести на рынок новый бренд телевизоров, сообщил генеральный директор компании Владимир Пузанов в интервью Mobile-Review.
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Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России

Новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале, заявил замглавы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает "Фармацевтический вестник".
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Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
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