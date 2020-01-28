Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ru11:54

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолецвчера в 12:56

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБКвчера в 07:24

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ruвчера в 01:47

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

В Молочном союзе прокомментировали сообщения о возможном росте цен на молоко

RT на русскомвчера в 08:42
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Третий бомбардир РПЛ Соболев перейдёт в «Спартак»

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Энергетика

Минэнерго США прогнозирует цену нефти марки Brent в $183 за баррель

Цена нефти марки Brent к 2050 году может вырасти до $183 за баррель.
News.ru 19:24
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Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК 08:25
Политика

Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
БИЗНЕС Online 09:26
Киберспорт

Saksa присоединился к составу OG по Dota 2

CyberSport.ru 15:10
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Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском 19:12
Экономика

В Госдуме сообщили, как прожиточный минимум влияет на пенсии и МРОТ

Минимальный размер оплаты труда и пенсии могут вырасти в случае повышения прожиточного минимума, однако в случае снижения этой величины их размер останется прежним, сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Накануне.Ru 16:11
Происшествия

Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака

Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
РБК 15:33
Происшествия

Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года.
REGNUM 02:59
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

Российская газета 06:20
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru вчера в 09:12
Недвижимость

Названы города России с самым доходным жильем

Названы города России, где можно выгоднее всего сдавать квартиру.
Lenta.ru 00:04
Общество

Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 13:41
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

РБК 10:41
Политика

Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Журналистская правда 11:47
Здоровье

Число жертв коронавируса в КНР достигло 170 человек

В результате заражения новым коронавирусом в Китае число погибших достигло 170 человек, сообщил государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.
Экономика сегодня 19:23
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru 08:59
Футбол

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Газета.Ru 13:29
Экономика

Сельская ипотека, поддержка аграриев и экспорт продукции

Вопросы, касающиеся сельской ипотеки, поддержки аграриев и экспорта амурской продукции, рассмотрели в ходе заседания Совета АПК региона, которое в Ивановке провел губернатор области Василий Орлов.
ИА Порт Амур 19:35
Происшествия

Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям

Пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержали по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).
Известия 03:50
Общество

Министр связи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

29 января газета «Ведомости» сообщила, что Шадаев на заседании рабочей группы Госсовета выступил с инициативой предоставить онлайн-доступ к данным граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском 09:25
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Общество

Глава Республики Алтай назвал причину своей госпитализации

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал информацию о своей госпитализации в одну из московских клиник.
Вести.Ru 13:55
Общество

Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек

Lenta.ru 16:02
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
URA.Ru вчера в 21:41
Кино

Вышел трейлер мюзикла по фильму «Назад в будущее»

На YouTube-канале Back To The Future - The Musical опубликовали трейлер мюзикла «Назад в будущее».
Ридус 07:26
Энергетика

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
РБК 21:01
Общество

Лукашенко поручил провести переговоры с Казахстаном по нефти

«Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договорённости в пределах одобренного проекта», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского лидера.
RT на русском 09:47
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