Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

с чего всё началось

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Интернет Avast уличили в торговле данными пользователей Разработчиков антивируса Avast заподозрили в слежке за интернет-активностью пользователей и продаже этих данных третьим лицам, включая Google и Microsoft.

Общество В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Происшествия Нашли отца, оставившего детей в Шереметьево Отец, оставивший двух малолетних сыновей в аэропорту, вместе с мальчиками оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, сослался на тяжелое финансовое положение и сообщил, что временно не в состоянии заботиться о мальчиках, но готов забрать их позднее.

Политика Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.

Общество В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.

Экономика Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Футбол «Зенит» заинтересовался футболистом сборной Ирака В настоящее время 21-летний Сафа Хади выступает за местный клуб «Аль-Шорта» и играет на позиции опорного полузащитника.

Армия и оружие Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.

Экономика Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.

Футбол Президент «Оренбурга»: Прядкин обладает высоким авторитетом Нынешний глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин обладает высоким авторитетом, при выборах просто нужно соблюсти все необходимые процедуры, заявил РИА Новости президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев.

Общество В Москве начался самый сильный за зиму снегопад Вообще, по словам метеорологов, погода в январе существенно не изменится, а среднесуточные показатели окажутся самыми высокими за последние 140 лет.

Баскетбол Леброн Джеймс оставил трогательное обращение Коби Брайанту Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс оставил трогательное обращение в память о погибшем Коби Брайанте, в котором пообещал продолжить дело своего друга.

Происшествия Чиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках Начальник отдела организации государственных закупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексей Добровольский попал под уголовное преследование по подозрению в коррупции.

Гаджеты Intel нужно что-то делать с бизнесом по производству памяти типа NAND Специалисты Northland Capital Markets утверждают, что Intel придётся задуматься о дальнейшем избавлении от проблемных активов, и бизнес по выпуску памяти типа NAND может последовать примеру модемного подразделения, которое было продано крупнейшему клиенту в лице Apple.