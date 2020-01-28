Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году

РБКвчера в 19:06

В России прогнозируют подорожание молока и мяса

РЕН ТВвчера в 21:53

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

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Газета.Ru01:47

В России предупредили о возможном росте цен на молоко и мясо

RT на русскомвчера в 18:27

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Известиявчера в 18:45

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАССвчера в 17:15
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:25, Ашберн
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Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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