Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известиявчера в 16:01

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В России предупредили о возможном росте цен на молоко и мясо

RT на русскомвчера в 18:27

В России прогнозируют подорожание молока и мяса

РЕН ТВвчера в 21:53

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новостивчера в 20:26

Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году

РБКвчера в 19:06

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru01:47

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известиявчера в 18:45

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАССвчера в 17:15
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Политика

«Тупо и топорно»: в сети набросились на Зеленского

Украинский журналист Дмитрий Василец назвал попытку президента Украины переписать историю тупой и топорной, а его коллега и соотечественник Юрий Ткачев назвал Владимира Зеленского типичным политическим украинцем, который решает типичные для политических украинцев задачи.
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ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»

Первые сделки по выходу из группы планируются на 2021 г. Банк России пригласил 12 инвестиционных консультантов направить предложения по их видению оптимального варианта продажи, пояснил председатель Наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) Василий Поздышев.
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Происшествия

В Северодвинске зафиксировали скачок радиации

В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
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Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
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Происшествия

Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

Сдавшийся ростовским следователям отец оставленных в аэропорту Шереметьево маленьких мальчиков объяснил свой поступок и попросил у детей прощения.
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Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
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ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
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Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
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Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек

Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106.
РБК вчера в 20:58
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Кремль выразил уверенность в проверке дела редактора «Черновика»

В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:47
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
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Галкина смыло волной на пляже в Тасмании

Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
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Происшествия

В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
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Общество

Суд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки Stolichnaya на территории этой страны, а также Бельгии и Люксембурга принадлежат России.
РБК вчера в 15:25
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
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Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в среднем по России предлагается установить в размере 10 609 рублей, для трудоспособного населения - в размере 11 510 рублей, для пенсионеров - в размере 8 788 рублей, для детей - 10 383 рублей.
Российская газета 05:59
Происшествия

На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега

Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
РИА Новости 02:01
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса

Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
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Теннис

Федерер обыграл Сандгрена и вышел в полуфинал Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над американцем Теннисом Сандгреном в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
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Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

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На сайте Battle.net появились минимальные и рекомендуемые системные требования Warcraft III: Reforged.
CyberSport.ru вчера в 04:00
Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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Здоровье

Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК вчера в 08:40
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Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике

Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
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Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru вчера в 08:30
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Xiaomi Poco X2 получил дисплей RealityFlow

iXBT.com вчера в 23:57
Как работают Яндекс.Новости?
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