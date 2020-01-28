Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
Читать в источнике
Оценить1384
с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика
«Тупо и топорно»: в сети набросились на Зеленского
Украинский журналист Дмитрий Василец назвал попытку президента Украины переписать историю тупой и топорной, а его коллега и соотечественник Юрий Ткачев назвал Владимира Зеленского типичным политическим украинцем, который решает типичные для политических украинцев задачи.
Экономика
ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»
Первые сделки по выходу из группы планируются на 2021 г. Банк России пригласил 12 инвестиционных консультантов направить предложения по их видению оптимального варианта продажи, пояснил председатель Наблюдательного совета Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) Василий Поздышев.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В Северодвинске зафиксировали скачок радиации
В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
Происшествия
Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте
В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Происшествия
Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок
Сдавшийся ростовским следователям отец оставленных в аэропорту Шереметьево маленьких мальчиков объяснил свой поступок и попросил у детей прощения.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
Здоровье
Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек
Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106.
Политика
Кремль выразил уверенность в проверке дела редактора «Черновика»
В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
Шоу-бизнес
Галкина смыло волной на пляже в Тасмании
Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
Происшествия
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Общество
Суд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки Stolichnaya на территории этой страны, а также Бельгии и Люксембурга принадлежат России.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Экономика
Минтруд предложил понизить прожиточный минимум
Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в среднем по России предлагается установить в размере 10 609 рублей, для трудоспособного населения - в размере 11 510 рублей, для пенсионеров - в размере 8 788 рублей, для детей - 10 383 рублей.
Происшествия
На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега
Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
Теннис
Федерер обыграл Сандгрена и вышел в полуфинал Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над американцем Теннисом Сандгреном в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Происшествия
Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова
Гаджеты
Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged
На сайте Battle.net появились минимальные и рекомендуемые системные требования Warcraft III: Reforged.
Экономика
Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Шоу-бизнес
Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике
Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Гаджеты