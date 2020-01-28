Экономика
ИзвестияЦены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Рынок продуктов питания проанализировала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина. Согласно ее расчетам, максимально — на 10–12% — может увеличиться стоимость мяса и птицы, а также молока и молочной продукции.
Читать в источнике
Оценить1548
с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Политика
Президент Палестины выступил против предложенной Трампом «сделки века»
Палестинский президент Махмуд Аббас прокомментировал предложенную Трампом «сделку века».
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло за сутки на четверть — до 125, заражены 3554 человека, передает телеканал CGTN.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Кино
Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших при ударах Ирана по базам в Ираке
24 января официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что во время атак Ирана на американские базы в Ираке пострадали 34 военнослужащих США, половина из них на тот момент всё еще проходила лечение.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Политика
Защита Трампа завершила выступление в сенате по делу об импичменте
Адвокаты президента США Дональда Трампа закончили во вторник изложение своей позиции в сенате по делу об импичменте, завершив второй этап этого процесса.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Футбол
Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»
Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.
Происшествия
Историка Соколова признали вменяемым
Психиатрическая экспертиза признала бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова вменяемым, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на результаты экспертизы.
Футбол
«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Торино»
В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом».
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Авто
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Пока автовладелец расплачивается за бензин, недобросовестные сотрудники АЗС могут недолить в машину до двух литров бензина из-за махинаций с колонками, рассказал РИА Новости исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Гаджеты
В России кнопочные телефоны оказались популярнее планшетов
Средняя цена кнопочных телефонов в России составляет около 1,3 тысячи рублей.
Авто
В Германии выставлена на продажу удлиненная модель Mercedes-AMG G63
В Германии выставили на продажу уникальную версию внедорожника Mercedes-AMG G63 Big One с вытянутой колесной базой.
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Энергетика
«Северный поток — 2» обеспечит Европу газом на более выгодных условиях, чем США
Строительство газопровода "Северный поток — 2" возобновится, скорей всего, 1 февраля 2020 года, как только позволят погодные условия.
Происшествия
Американец прожил 10 лет с червем в мозге
Личинка паразита, скорее всего, попал в организм пациента еще около 10 лет назад, когда он ездил в Мексику и ел там плохо прожаренную свинину.
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Шоу-бизнес
Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Российская теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года».