Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

с чего всё началось

Рынок продуктов питания проанализировала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина. Согласно ее расчетам, максимально — на 10–12% — может увеличиться стоимость мяса и птицы, а также молока и молочной продукции.

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

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