Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

с чего всё началось

В России до 10—12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты. Об этом газете «Известия» сообщила замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.

В России предупредили о возможном росте цен на молоко и мясо

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