МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

с чего всё началось

Пшено и шлифованный рис, в свою очередь, наоборот, подорожали в прошлом месяце на 3 и 1-1,2% соответственно. При этом оптовые цены на эти крупы в отличие от гречи снижались.

Россиян предупредили о возможном росте цены на гречу

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