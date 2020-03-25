Коронавирус
Аргументы и ФактыРоссиян предупредили об угрозе закрытия воздушного пространства США
Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило в Facebook об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за стремительного распространения коронавируса. Сейчас регулярные рейсы из США осуществляет «Аэрофлот», но после 29 марта они будут производиться только из Нью-Йорка.
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с чего всё началось
Генеральное консульство России в Нью-Йорке призывает российских граждан покинуть Соединенные Штаты в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщается на странице дипломатической миссии в Facebook.Газета.Ruвчера в 19:41
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Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Армия и оружие
В Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Политика
Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса
Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Экономика
Владельцы торговых центров просят правительство о помощи
Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Более 300 россиян вылетели из Индии спецрейсом «Аэрофлота»
Более 380 россиян, которые захотели вернуться в Россию из Индии на фоне вспышки нового коронавируса и закрытия страны на 21 день, вылетели в среду в Россию спецрейсом "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Валерий Карпин — о коронавирусе: Думаю, что очень нехорошо все
Очень хотелось бы ошибиться, — заявил Карпин.
Общество
Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди препаратов, которые будут полезны на время пандемии, Комаровский назвал жаропонижающие, солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средства для пероральной гидратации, которое можно сделать в домашних условиях — достаточно растворить в литре кипяченой воды чайную ложку соли и соды, после чего добавить две столовые ложки сахара.
Экономика
Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%
Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
На борту авианосца США у военных нашли коронавирус
Из 5000 человек, которые находятся на борту авианосца, три тысячи являются моряками, остальные — гражданские и военные специалисты.
Общество
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса
Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента
Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.
Армия и оружие
National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО
Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
Армия и оружие
В США считают, что превосходство в воздухе защитит их войска от пандемии
Издаваемый в Вашингтоне американский еженедельный политический журнал Washington Examiner утверждает, что достижение и сохранение превосходства ВС США в воздухе является главным инструментом обеспечения национальной безопасности в условиях эпидемии коронаровируса.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Здоровье
Коронавирус: последние новости 24 марта о пандемии. В России закроют ночные клубы, Олимпиаду отменили, за нарушение карантина будут сажать
Ситуация в России Правительство РФ поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры из-за коронавируса.
Армия и оружие
Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео
На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.
Общество
Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом
Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.
Общество
В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус
Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Технологии
Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows
Сразу в нескольких версиях операционной системы Windows обнаружились критические уязвимости.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.