Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРоссиян предупредили об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило в Facebook об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за стремительного распространения коронавируса. Сейчас регулярные рейсы из США осуществляет «Аэрофлот», но после 29 марта они будут производиться только из Нью-Йорка.
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с чего всё началось
Генеральное консульство России в Нью-Йорке призывает российских граждан покинуть Соединенные Штаты в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщается на странице дипломатической миссии в Facebook
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Газета.Ruвчера в 19:41

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Генконсульство в Нью-Йорке рекомендовало россиянам как можно скорее вернуться из США в РФ

ТАССвчера в 19:23

Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

РИА Новостивчера в 19:51

Генконсульство призывает россиян покинуть США

Газета.Ruвчера в 19:41

Россиян предупредили о возможном закрытии воздушного пространства США

Известиявчера в 20:24

В консульстве России не исключили закрытия воздушного пространства США

RT на русскомвчера в 20:58

Гражданам России рекомендовали покинуть США из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:06

Россиянам, находящимся в США, рекомендовано вернуться на Родину

Эхо Москвывчера в 21:04
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Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Армия и оружие

В Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет

РИА Новости вчера в 19:09
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Политика

Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Экономика

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Ведомости вчера в 13:06
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Общество

Более 300 россиян вылетели из Индии спецрейсом «Аэрофлота»

Более 380 россиян, которые захотели вернуться в Россию из Индии на фоне вспышки нового коронавируса и закрытия страны на 21 день, вылетели в среду в Россию спецрейсом "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:31
Футбол

Валерий Карпин — о коронавирусе: Думаю, что очень нехорошо все

Очень хотелось бы ошибиться, — заявил Карпин.
Bookmaker-ratings.ru 01:06
Общество

Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди препаратов, которые будут полезны на время пандемии, Комаровский назвал жаропонижающие, солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средства для пероральной гидратации, которое можно сделать в домашних условиях — достаточно растворить в литре кипяченой воды чайную ложку соли и соды, после чего добавить две столовые ложки сахара.
Rusvesna.su вчера в 13:00
Экономика

Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%

Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.
REGNUM вчера в 18:19
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Армия и оружие

На борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Из 5000 человек, которые находятся на борту авианосца, три тысячи являются моряками, остальные — гражданские и военные специалисты.
Daily Storm вчера в 16:05
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:02
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Sibnovosti.ru 23 марта в 01:53
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента

Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.
Вечерняя Москва 01:09
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
РИА Новости вчера в 22:14
Армия и оружие

В США считают, что превосходство в воздухе защитит их войска от пандемии

Издаваемый в Вашингтоне американский еженедельный политический журнал Washington Examiner утверждает, что достижение и сохранение превосходства ВС США в воздухе является главным инструментом обеспечения национальной безопасности в условиях эпидемии коронаровируса.
Независимая газета 01:19
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Здоровье

Коронавирус: последние новости 24 марта о пандемии. В России закроют ночные клубы, Олимпиаду отменили, за нарушение карантина будут сажать

Ситуация в России Правительство РФ поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры из-за коронавируса.
URA.Ru вчера в 12:57
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.
Известия 00:44
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Сразу в нескольких версиях операционной системы Windows обнаружились критические уязвимости.
ToDay News Ufa вчера в 02:54
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
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