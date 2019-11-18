Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.

с чего всё началось

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

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