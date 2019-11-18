Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
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с чего всё началось
Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.Российская газетавчера в 21:00
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Общество
«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией
«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Политика
Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе
Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
Общество
Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине
Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Политика
Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Происшествия
Обвиняемый в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии заочно арестован
Басманный суд Москвы постановил арестовать заочно Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы
На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Музыка
София Ротару возвращается в Россию на новогодние заработки
Экономика
ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу
Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.
Шоу-бизнес
Бейонсе появилась на публике в прозрачном платье
Американская певица Бейонсе появилась в откровенном наряде на акции благотворительного фонда, который принадлежит ее мужу, рэперу Jay Z. Ее образ привлек внимание Daily Mail.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
Список желаний 10-летней девочки на Рождество поразил соцсети
В Лос-Анджелесе 10-летняя девочка составила список подарков на Рождество. Ее отец опубликовал его на странице в социальной сети «Твиттер».
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Авто
Как обманывали покупателей автомобилей в СССР и делают это сегодня
Эксперты «Правда.ру» рассказали, как обманывали покупателей подержанных машин в советские времена, и как это делают сегодня.
Политика
В Польше дали советы Зеленскому по возврату Крыма и Донбасса
Globallookpress Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский дал советы Украине по возвращению в состав страны полуострова Крым и регионов Донбасса.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
Общество
Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск
Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Происшествия
В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина
В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
Происшествия
В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина
Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
Гаджеты
ASUS PCE-AX3000: карта расширения с поддержкой Wi-Fi 6
Компания ASUS анонсировала карту расширения PCE-AX3000, позволяющую наделить настольный компьютер поддержкой высокоскоростной беспроводной связи.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Игры
Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года
Инсайдерская информация сообщает что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.