Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
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с чего всё началось
Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия
В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски
Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.
Политика
«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов
С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 сможет снимать видео в разрешении 8K
Футбол
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Общество
«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов
Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Финансы
Покупаем евро: эксперт спрогнозировал рост курса на следующей неделе
Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Шоу-бизнес
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Технологии
В РФ создают приложение для определения состояния двигателя авто
Как отмечает портал «РИА Новости», опираясь на пресс-центр НТИ «Автонет», спустя 2 года в России может заработать сервис, который будет оценивать состояние автомобильного мотора по его звуку.
Шоу-бизнес
Константин Богомолов и Ксения Собчак после свадьбы живут отдельно
По данным некоторых источников, причиной раздельного проживания стал тот факт, что Богомолову не удается найти общий языку с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Происшествия
В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина
Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Общество
Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее
Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
Политика
Фото Путина в окружении спецназа появилось в Сети
Совместное фото президента России Владимира Путина и бразильского спецназа появилось в Сети, пишет "Звезда".
Происшествия
В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции
Технологии
Хакеры могут взломать Android-смартфоны через наушники
Несанкционированное управление и манипуляция уязвимыми смартфонами возможна с помощью ПК или через беспроводное Bluetooth-соединение.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
Финансы
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.