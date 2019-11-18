Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России. А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью.
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

Lenta.ru01:46

Аномальное похолодание пообещал Гидрометцентр россиянам

Национальная служба новостей01:31

На Россию идут аномальные морозы

URA.Ruвчера в 21:57

Аномальные холода захватывают новые территории России

Комсомольская правда00:56

В Гидрометцентре рассказали, на какие ещё территории придут аномальные холода

Life.ruвчера в 22:52

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода

РИА Новости01:11

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

Российская газетавчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Происшествия

В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски

Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.
REGNUM вчера в 23:35
Политика

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 сможет снимать видео в разрешении 8K

Дни24 вчера в 15:00
Политика

Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году

ТАСС 01:21
Футбол

Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России

Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Pravda.Ru 01:21
Общество

«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Интерфакс 01:48
Финансы

Покупаем евро: эксперт спрогнозировал рост курса на следующей неделе

Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Свободная Пресса 16 ноября в 14:03
Шоу-бизнес

Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену

Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
Дни24 вчера в 07:58
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

РБК 02:10
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 16 ноября в 21:14
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Технологии

В РФ создают приложение для определения состояния двигателя авто

Как отмечает портал «РИА Новости», опираясь на пресс-центр НТИ «Автонет», спустя 2 года в России может заработать сервис, который будет оценивать состояние автомобильного мотора по его звуку.
CarsWeek.ru 01:22
Шоу-бизнес

Константин Богомолов и Ксения Собчак после свадьбы живут отдельно

По данным некоторых источников, причиной раздельного проживания стал тот факт, что Богомолову не удается найти общий языку с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.
Актуальные Новости 01:49
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском вчера в 16:15
Происшествия

В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина

Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
РБК 02:17
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 15 ноября в 05:49
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Общество

Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее

Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
VSE42.RU вчера в 21:54
Политика

Фото Путина в окружении спецназа появилось в Сети

Совместное фото президента России Владимира Путина и бразильского спецназа появилось в Сети, пишет "Звезда".
Народные новости вчера в 00:49
Происшествия

В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции

REGNUM вчера в 07:14
Технологии

Хакеры могут взломать Android-смартфоны через наушники

Несанкционированное управление и манипуляция уязвимыми смартфонами возможна с помощью ПК или через беспроводное Bluetooth-соединение.
Дни24 15 ноября в 03:32
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Финансы

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Tricolor TV Magazine 01:55
Шоу-бизнес

Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа

Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Wday.ru 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное