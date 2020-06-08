Антисептики для рук убивают не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Также из-за длительного использования дезинфектантов может появиться аллергия, рассказал в разговоре с URA.RU эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

с чего всё началось

У нас у всех на руках есть своя микрофлора, которая нас защищает. Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках.

Длительное использование антисептиков может привести к аллергии. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил порталу «URA.RU» бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Помимо аллергии антибактериальные средства могут нарушить нормофлору рук, отметил он.

Происшествия Сахалинка перевела экстрасенсу-мошеннице почти миллион рублей Все что требуется от сахалинки, это перевести на деньги на банковскую карту.

Происшествия Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. 45

Экология В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.

Общество Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре Аномальная погода продлится до 10 июня. Гидрометцентр России накануне сообщил, что в выходные ожидаются гроза и сильный ветер. 151

Общество СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда. 512

Происшествия Забайкалец сознался в убийстве своей дочери «В ходе конфликта с дочерью злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 15-летнюю девушку кулаком и ногами, а затем ударил ножом в шею», — сказано в официальном сообщении. 2

Общество Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. 69

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,7K

Культура Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве. 315

Общество Сроки подачи документов в колледжи продлили Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. 32

Происшествия В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений. 54

Происшествия Китай обнаружил больного коронавирусом на границе в Забайкальске Во время оперативного совещания 8 июня и.о. зампреда Правительства Забайкалья – министра инвестиционного развития Забайкалья Михаил Чуркин сообщил об обнаружении коронавирусного больного на китайской границе в Забайкальске, больным оказался один из водителей.

Происшествия Группа разбора: велосипедист-суицидник подставился под автомобиль, но крайним может стать водитель Пересекать дорогу в седле велосипедистам прямо запрещает пункт 24.8 ПДД: для этого нужно спешиваться и идти в статусе пешехода.

Религия Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле Наши предки не работали в Духов день на земле и угадывали погоду на лето День Святого Духа отмечают православные христиане в 2020 году 8 июня. 24