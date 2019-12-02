МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В декабре часть территории России ждет аномально теплая погода, осадки будут выпадать неравномерно, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура выше нормы прогнозируется на 40% территории страны.

с чего всё началось

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

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