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Lenta.ruРоссиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В декабре часть территории России ждет аномально теплая погода, осадки будут выпадать неравномерно, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура выше нормы прогнозируется на 40% территории страны.РИА Новости01:39
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