Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.
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Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В декабре часть территории России ждет аномально теплая погода, осадки будут выпадать неравномерно, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура выше нормы прогнозируется на 40% территории страны.
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Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты свежего опроса ВЦИОМ.
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Lenta.ru вчера в 18:52
Общество

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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
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Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

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По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
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Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
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В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря

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