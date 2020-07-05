Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили об аномально жаркой погоде
Жителей России предупредили об аномально жаркой погоде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологический прогноз Гидрометцентра. Отмечается, что в Саратовской области в период с 5 по 7 июля температура воздуха будет достигать 40 градусов тепла.
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Здоровье
Новосибирская область побила свой суточный рекорд заражений COVID-19
За минувшие сутки диагностировано 112 случаев коронавируса На утро 5 июля в регионе официально зарегистрировано 6 505 случаев COVID-19 (+112 за последние сутки), в том числе 380 детей.
Прецедент-Новосибирск 01:20
Футбол
Алексей Миранчук высказался о незабитом пенальти в матче с «Сочи»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук высказался о незабитом пенальти на 98-й минуте матча 26-го тура чемпионата России против "Сочи".
Газета.Ru 01:59
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля
Бразилия находится на втором месте (1,5 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (648 тыс.), на пятом — Перу (295 тыс.).
РБК 02:21
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Авто
Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»
Lenta.ru 01:58
Космос
Росатом до конца года испытает двигатели для межпланетных полетов
Новый День 01 июля в 17:08
Технологии
Названы негативно влияющие на работу мозга привычки
Академики назвали привычки, которые имеют негативное влияние на человеческий мозг.
Экономика сегодня 01:05
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
Авто
Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
Игры
Создана самая маленькая в мире складная игровая консоль
Создана самая маленькая в мире складная игровая консоль.
Ferra вчера в 08:59
Футбол
Гончаренко тонко описал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по итогам игры против грозненского "Ахмата" в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:02
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:16
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 03 июля в 15:31
Кино
Названы самые популярные фильмы 1990-х годов в разных странах
Американская компания Frontier Communications провела исследование и выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего искали в поисковиках жители 100 стран мира.
Ридус вчера в 14:56
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы артиста Михаил Ефремова, заявил, что Ефремов не признает вину в дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве, в результате которого умер человек.
Городовой 03 июля в 09:51
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 157 тысяч
По состоянию на 4 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879.
Известия 02:30
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
BFM.ru вчера в 11:06
Здоровье
Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ
Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
REGNUM 02:23
Наука
Распространение особо заразной формы коронавируса зафиксировано
Ученые из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США) поняли, что коронавирус с мутацией Spike D614G в настоящее время выступает самым основным типом коронавируса в пандемии.
ToDay News Ufa 03 июля в 16:32