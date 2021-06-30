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С 1 июля россиян ждет ряд изменений в законах. Среди них — новые пособия для беременных и одиноких родителей, рост цен на услуги ЖКХ, подорожание сигарет, возвращение «доковидного» порядка выдачи потребительских кредитов и другие нововведения. Более подробно они перечислены в материале «Ленты.ру».

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