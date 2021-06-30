Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июля
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С 1 июля россиян ждет ряд изменений в законах. Среди них — новые пособия для беременных и одиноких родителей, рост цен на услуги ЖКХ, подорожание сигарет, возвращение «доковидного» порядка выдачи потребительских кредитов и другие нововведения. Более подробно они перечислены в материале «Ленты.ру».В источнике
Рост тарифов ЖКХ и изменения в выплатах ожидают граждан в России с 1 июля 2021 года
NE_PROSTO29 июня в 03:06
Рост тарифов ЖКХ, диспансеризация по-новому, пособия и штрафы: как власти изменят жизни россиян в июле
Версия-Саратов29 июня в 05:58