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Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июля

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С 1 июля россиян ждет ряд изменений в законах. Среди них — новые пособия для беременных и одиноких родителей, рост цен на услуги ЖКХ, подорожание сигарет, возвращение «доковидного» порядка выдачи потребительских кредитов и другие нововведения. Более подробно они перечислены в материале «Ленты.ру».В источнике

Подробнее о событии

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