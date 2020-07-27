Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения

В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России

Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.
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В Гидрометцентре спрогнозировали «опасное солнце» в ряде регионов России

РБК19:01

Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России

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Силовики предложили ввести новую статью в Уголовный кодекс России

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Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
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Лидером среди европейских стран по доступности бензина для населения стал Люксембург.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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