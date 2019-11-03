Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей. Об этом заявил в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт Виктор Лишин.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Врач рассказал, чьему здоровью навредит потепление на следующей неделе

Синоптики прогнозируют аномальное потепление в столице на следующей неделе. Температура поднимется до 13 градусов, а приход метеорологической зимы тем временем откладывается. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как отразится необычная погода на людях и кому стоит переживать за свое здоровье.
Вечерняя Москвавчера в 10:31

Подробнее о событии

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Lenta.ru03:32

Врач предупредил об опасности аномального тепла в ноябре

РИА Новости01:01

Врач объяснил опасность ноябрьского аномального потепления

Московский Комсомолец02:27

Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре

RT на русском01:38

Врач рассказал об опасности аномального тепла в ноябре

Моя Москва.онлайн01:32

Как аномальное тепло в ноябре повлияет на здоровье, рассказал врач

Газета.Ru03:18

Врач рассказал, чьему здоровью навредит потепление на следующей неделе

Вечерняя Москвавчера в 10:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК вчера в 10:04
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Шоу-бизнес

«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку

Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма вчера в 06:39
Гаджеты

Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 12:18
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Политика

Бабченко признал, что покинул Украину

РИА Новости 05:43
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Шоу-бизнес

Алла устала. Пугачева заявила, что вернется на сцену только в 80 лет

На концерте в Минске 70-летняя Примадонна заявила, что не будет выступать ближайшие десять лет.
В курсе.ру 00:57
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Политика

Зеленский призвал «держать порох сухим» в Донбассе

Известия 06:41
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

РИА Новости вчера в 04:54
Происшествия

Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами

Lenta.ru 01 ноября в 16:58
Футбол

Илья Кутепов рассказал, каково играть в маске

Кутепов получил перелом носа в игре против «Уфы» (0:1).
Bookmaker-ratings.ru 05:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Шоу-бизнес

В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино

Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Общество

Московская погода может побить 97-летний рекорд и ударить по здоровью

Обещанное синоптиками аномальное тепло придет в Москву в начале недели и может побить почти столетний температурный рекорд, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Вести.Ru 06:09
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru 01 ноября в 20:50
Футбол

Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Кино

Леди Гага сыграет главную роль в фильме об убийстве Гуччи

Певица и актриса Леди Гага исполнит роль в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci. Об этом сообщает La Repubblica.
iReactor вчера в 22:10
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия 01 ноября в 22:20
Происшествия

Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии

Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:45
Общество

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Lenta.ru 06:54
Политика

Украина из-за учений закрыла небо и часть Черного моря

Украина начала учения на Черном море, для чего запретила судоходство в северной части своей черноморской акватории и закрыла небо.
МонаВиста вчера в 10:35
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики камеры в Xiaomi Mi Note 10

Astera 01 ноября в 11:24
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное