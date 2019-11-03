Синоптики прогнозируют аномальное потепление в столице на следующей неделе. Температура поднимется до 13 градусов, а приход метеорологической зимы тем временем откладывается. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как отразится необычная погода на людях и кому стоит переживать за свое здоровье.

с чего всё началось

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей. Об этом заявил в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт Виктор Лишин.

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

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