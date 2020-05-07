Общество
Lenta.ruРоссиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
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Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.РИА Новостивчера в 21:15
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