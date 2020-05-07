Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.

с чего всё началось

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.

Общество Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 2,8K

Происшествия В Удмуртии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом Пожилой пациент с коронавирусом, не имевший хронических заболеваний, скончался в Удмуртии, сообщил региональный оперштаб.

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ. 328

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 298

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Экономика Внешнеторговый оборот КНР в январе — апреле упал на 7,5% Объём внешней торговли Китая в январе — апреле за текущий год сократился на 7,5% — до $1,3 трлн в годовом выражении.

Происшествия В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 1

Авто Кроссовер Skoda Enyaq вышел на тесты Компания Skoda приступила к тестам своего первого электрического кроссовера Skoda Enyaq.

Общество Более половины магазинов в Москве может так и не открыться Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group. 28

Шоу-бизнес Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию. 6

Общество Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции. 7

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 38

Общество В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами. 257

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 617

Космос Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли. 1

Энергетика Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. 13

Авто Базовая версия кроссовера Geely Coolray появилась в России Китайская компания объявила о старте продаж в нашей стране новой модификации Comfort своего кроссовера Geely Coolray, стоимость которой стартует с отметки в 1 089 999 рублей. 74