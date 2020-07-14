Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса

Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
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Анастасия Ракова
По итогам – среди контактных заражался каждый пятый. При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшими, не связана с тяжестью течения COVID-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек.
— Анастасия РаковаПросторы 31 08:35

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