Коронавирус
Газета.RuРоссиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
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По итогам – среди контактных заражался каждый пятый. При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшими, не связана с тяжестью течения COVID-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек.
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Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Происшествия
«Фургаломобиль», гудящие колонны. В Хабаровске продолжается протест
Судя по другим кадрам, пеший протест тоже продолжается, и люди вновь собрались в центре города после работы.
Фонтанка.Ру 08:04
Общество
В Курской области чиновников лишили премий за ошибки в документах
Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил квартальных премий сотрудников администрации области, допустивших ошибки при составлении официальных документов.
ТАСС 09:38
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Российским пенсионерам от 53 до 67 лет положена единовременная выплата в соответствии с положением действующего пенсионного законодательства.
Live24 04:06
Здоровье
Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле
Специалисты предупредили, что с пятнадцатого до семнадцатого июля жители России могут ощущать негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури.
ToDay News Ufa 08:04
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 09:32
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 09:12
Армия и оружие
Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе
RT на русском 07:11
Общество
Священникам Среднеуральского женского монастыря запретили служить
Вечерние Ведомости 05:59
Футбол
Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде
Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play (завышение спонсорских доходов).
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес
Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей
Российская телеведущая Настя Ивлеева подарила мужу на день рождения часы за 11 миллионов рублей, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 вчера в 08:20
Наука
Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов
Ученые предположили, что для этих целей может использоваться натрий, атомы которого в батарее следует «уложить» один над другим.
RuNews24.ru 02:44
Общество
В Петербурге осудили офицера за взятки при отборе военных в Сирию
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику автомобильной службы в войсковой части Николаю Заикину за взяточничество при отборе военных в Сирию.
RT на русском 09:28
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Футбол
Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство в России
"Спартак" обязан бороться за чемпионство в России и за место в Лиге чемпионов. У молодых игроков должна быть мотивация к росту.
Газета.Ru 09:19
Происшествия
В «Мурманских городских парках и скверах» прошли обыски
В "Мурманских городских парках и скверах", которые отвечали за объект, 14 июля прошли обыски.
КП - Мурманск 09:12
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Технологии
МегаФон предложил абонентам Кубани и Адыгеи новое качество звонков
14 июля МегаФон запустил голосовую связь в сетях LTE — теперь абоненты смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии Голосовые вызовы по технологии VoLTE (Voice over LTE) с высоким качеством передачи звука уже доступны в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Юга.ру 06:15
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Политика
В Иране за шпионаж на ЦРУ казнили экс-сотрудника Минобороны
В Иране за шпионаж и сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) казнили бывшего сотрудника Министерства обороны Резу Асгари.
РБК 07:20
Политика
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
RT на русском 06:31