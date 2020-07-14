По итогам – среди контактных заражался каждый пятый. При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшими, не связана с тяжестью течения COVID-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек.

Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Общество Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». 246

Общество ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату Российским пенсионерам от 53 до 67 лет положена единовременная выплата в соответствии с положением действующего пенсионного законодательства. 137

Здоровье Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле Специалисты предупредили, что с пятнадцатого до семнадцатого июля жители России могут ощущать негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури. 7

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 363

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах. 2

Футбол Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play (завышение спонсорских доходов).

Наука Натрий может улучшить аккумуляторы смартфонов Ученые предположили, что для этих целей может использоваться натрий, атомы которого в батарее следует «уложить» один над другим. 15

Общество В Петербурге осудили офицера за взятки при отборе военных в Сирию Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику автомобильной службы в войсковой части Николаю Заикину за взяточничество при отборе военных в Сирию.

Политика Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 1,9K

Футбол Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство в России "Спартак" обязан бороться за чемпионство в России и за место в Лиге чемпионов. У молодых игроков должна быть мотивация к росту.

Происшествия В «Мурманских городских парках и скверах» прошли обыски В "Мурманских городских парках и скверах", которые отвечали за объект, 14 июля прошли обыски.

Политика Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму. 250

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 939

Технологии МегаФон предложил абонентам Кубани и Адыгеи новое качество звонков 14 июля МегаФон запустил голосовую связь в сетях LTE — теперь абоненты смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии Голосовые вызовы по технологии VoLTE (Voice over LTE) с высоким качеством передачи звука уже доступны в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Общество Жители России смогут получить новую выплату По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак. 62