Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
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Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.В источнике
С чего всё началось
Специалисты Департамента здравоохранения Москвы проанализировали кейсы порядка 100 тысяч заболевших москвичей и более 300 тысяч человек из их окружения.
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