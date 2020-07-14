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Газета.RuГазета.Ru

Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса

Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.В источнике
С чего всё началось
Специалисты Департамента здравоохранения Москвы проанализировали кейсы порядка 100 тысяч заболевших москвичей и более 300 тысяч человек из их окружения.
BFM.ruвчера в 09:48
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Опасен без симптомов

Российская газетавчера в 15:37

В Москве провели исследование заразности больных коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 07:25

Ракова: В Москве не подтверждаются выводы ВОЗ о беззаразности бессимптомных больных COVID-19

Агентство Москвавчера в 04:35

Вероятность распространения коронавируса бессимптомными больными оказалась выше

Известиявчера в 05:56

В Москве представили результаты исследования заражения коронавирусом контактных лиц

Москва 24вчера в 05:11

Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусом

РИА Новостивчера в 05:00

Ракова: каждый пятый заражается коронавирусом при контакте с бессимптомным носителем

ТАССвчера в 06:59
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новостивчера в 09:50
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Астрономы увидели небывалое взаимодействие двух нейтронных звезд

Британские ученые обнаружили две разномассовые звезды, которые примерно через 470 миллионов лет могут столкнуться и выделить энергию в виде гравитационных волн и электромагнитного излучения.
Evo-rus.com12 июля в 07:50
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В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM22:50
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