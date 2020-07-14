Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой. Об этой опасности предупредила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.
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Анастасия Ракова
При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшим, не связана с тяжестью течения COVID-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек.
— Анастасия РаковаВестник Кавказа 06:18

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