При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшим, не связана с тяжестью течения COVID-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек.

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