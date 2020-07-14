Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой. Об этой опасности предупредила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить114
При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшим, не связана с тяжестью течения COVID-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в особняк Павла Прилучного
Радио Комсомольская правда 02:42
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 12 июля в 11:51
Здоровье
Количество «тяжелых» пациентов с COVID-19 продолжает расти в Приморье
По данным на 13 июля, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма COVID-19.
EastRussia 04:03
Общество
В Крыму вернули ограничения для туристов
Туристам для отдыха в санаториях Крыма вновь необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Взгляд.ру 07:24
Политика
В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края
Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:14
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Единоборства
Лига ACA проведет встречу Емельяненко и Исмаилова перед боем
До долгожданного боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым осталось чуть больше недели.
Юфсбет вчера в 07:54
Происшествия
На пикете у СИЗО «Лефортово» в поддержку Сафронова начались задержания
Инфорос вчера в 08:10
Происшествия
Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете
Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) по делу о клевете. Об это он сообщил на своей странице в Instagram.
Ведомости 07:22
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
Здоровье
245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 245 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 02:57
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском вчера в 16:31
Общество
Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
Газета.Ru 05:46
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявлен у 99 человек за сутки
На 14 июля в Ростовской области у 10 922 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
Kursk.com 04:08
Экономика
Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении «Аэрофлоту» государственных гарантий по кредитам на 70 млрд рублей.
RT на русском 03:53
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 15:28
Футбол
Карпин назвал чемпионат России ненормальным
У кого-то получилось достичь договоренности с Роспотребнадзором, а у кого-то нет.
Vprognoze.ru вчера в 02:18
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service вчера в 09:52