Коронавирус

Piter.tvPiter.tvРоссиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой. Об этом журналистам радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Специалисты предупреждает, что во время уборки помещения не следует использовать растворы с хлоркой.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось

Токсиколог предупредил об опасности популярного средства дезинфекции

Для влажной уборки помещений медики советуют использовать растворы дезинфицирующих веществ. Однако не все вещества подходят для дома, и речь, в первую очередь, о всем известной хлорной извести – хлорке, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
Радио Sputnikвчера в 21:00

Подробнее о событии

Врач напомнил об опасности популярного способа дезинфекции

Известиявчера в 22:34

Россиян предупредили об опасности популярного метода дезинфекции

URA.Ru00:42

Врач предостерег россиян от популярного способа дезинфекции

РЕН ТВвчера в 23:10

«Будет нечем дышать». Врач предупредил об опасности популярного дезинфицирующего средства

Life.ruвчера в 22:44

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Lenta.ru01:57

Врач напомнил об опасности популярного способа дезинфекции

РИА Новостивчера в 21:04

Токсиколог предупредил об опасности популярного средства дезинфекции

Радио Sputnikвчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Технологии

Исследователи показали, как изменится тело заядлого геймера через 20 лет

Эксперты показали, как за 20 лет меняется тело заядлого геймера, который не следит за своим здоровьем.
АМИТЕЛ вчера в 21:03
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам

Утром 8 апреля на федеральных каналах появилась плашка с информацией о том, что Президент России Владимир Путин готов выступить с новым обращением к гражданам.
Pro Город Владимир вчера в 08:30
Футбол

Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
Интерфакс-Спорт 04:49
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Политика

В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Песков сказал, что Кремль проанализирует ситуацию с распространением коронавируса перед тем, как принять решения о возможном переносе парада Победы.
REGNUM 06:00
Экономика

В Минсельхозе рассказали о запасах гречки в России

Москва, 9 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Запасов гречки в России хватит до следующего урожая, заявил 9 апреля заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
REGNUM 05:56
Здоровье

Радий Хабиров попросил медиков Башкирии «не побираться»

Радий Хабиров попросил главных врачей медучреждений «прекратить побираться» и просить помощи у граждан.
Уфа1.ру 04:10
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:52
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше.
Известия 05:49
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

За прогулку с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге оштрафован 38-летний местный житель, который гулял со своим ребенком на детской площадке, нарушая режим самоизоляции.
СеверИнформ 04:30
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета вчера в 08:49
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Энергетика

Уступки в ценовой войне: добыча нефти в России сокращается

Ранее «Кавказ Пост» сообщал, что между Россией и Саудовской Аравией идет ценовая война и страны никак не могут договориться о сокращении добычи черного золота в условиях сильного падения спроса на нефть, причиной которого стала пандемия коронавируса.
Кавказ Пост 03:39
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Экономика

Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

Lenta.ru 01:31
Энергетика

Стоимость нефти Brent держится на уровне около 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки WTI находится на отметке 26,35 доллара за баррель - +1%.
Inc-news.ru 07 апреля в 11:59
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском вчера в 09:11
Общество

Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.
Mockva.ru 07 апреля в 13:19
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Общество

ВЦИОМ: 70% россиян положительно оценили ситуацию в своей жизни

Большинство россиян (69%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, оценивают как хорошую ситуацию, сложившуюся в их жизни.
Рамблер 03:32
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Общество

Губернатор Челябинской области уходит на самоизоляцию

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:18 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер уходит на самоизоляцию.
REGNUM 02:18
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Шоу-бизнес

Игорь Николаев передвигается на инвалидной коляске после лечения

Bimru.ru 04:54
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Водовозов Алексей Валерьевич
Российский журналист
Российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом - военный врач, подполковник медицинской службы запаса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное