Для влажной уборки помещений медики советуют использовать растворы дезинфицирующих веществ. Однако не все вещества подходят для дома, и речь, в первую очередь, о всем известной хлорной извести – хлорке, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

с чего всё началось

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой. Об этом журналистам радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Специалисты предупреждает, что во время уборки помещения не следует использовать растворы с хлоркой.

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