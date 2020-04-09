Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Для уборки дома не стоит использовать растворы с хлоркой, потому что она высокотоксична. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов, передает радио Sputnik.
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Токсиколог предупредил об опасности популярного средства дезинфекции

Для влажной уборки помещений медики советуют использовать растворы дезинфицирующих веществ. Однако не все вещества подходят для дома, и речь, в первую очередь, о всем известной хлорной извести – хлорке, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
Радио Sputnikвчера в 21:00

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Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

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Врач напомнил об опасности популярного способа дезинфекции

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РИА Новостивчера в 21:04

Россиян предупредили об опасности популярного метода дезинфекции

URA.Ru00:42
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
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Водовозов Алексей Валерьевич
Российский журналист
Российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом - военный врач, подполковник медицинской службы запаса.
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