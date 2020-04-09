Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой
Для уборки дома не стоит использовать растворы с хлоркой, потому что она высокотоксична. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов, передает радио Sputnik.
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с чего всё началось
Для влажной уборки помещений медики советуют использовать растворы дезинфицирующих веществ. Однако не все вещества подходят для дома, и речь, в первую очередь, о всем известной хлорной извести – хлорке, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.Радио Sputnikвчера в 21:00
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Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.