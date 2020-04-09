Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Для уборки дома не стоит использовать растворы с хлоркой, потому что она высокотоксична. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов, передает радио Sputnik.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Токсиколог предупредил об опасности популярного средства дезинфекции

Для влажной уборки помещений медики советуют использовать растворы дезинфицирующих веществ. Однако не все вещества подходят для дома, и речь, в первую очередь, о всем известной хлорной извести – хлорке, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
Радио Sputnikвчера в 21:00

Подробнее о событии

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Lenta.ru01:57

Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой

Национальная служба новостей00:58

Врач напомнил об опасности популярного способа дезинфекции

РИА Новостивчера в 21:04

«Будет нечем дышать». Врач предупредил об опасности популярного дезинфицирующего средства

Life.ruвчера в 22:44

Врач напомнил об опасности популярного способа дезинфекции

Известиявчера в 22:34

Россиян предупредили об опасности популярного метода дезинфекции

URA.Ru00:42

Токсиколог предупредил об опасности популярного средства дезинфекции

Радио Sputnikвчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Число инфицированных коронавирусом на Украине стремительно растет. За сутки добавилось еще 68 случаев.
Территория новостей 06 апреля в 05:20
Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Общество

Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо

На лечении в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо, где работают российские военные специалисты, находятся десять пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:45
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

Дети нашли череп с костями в Кронштадте

В Кронштадте дети играли около строительного магазина и нашли человеческие кости с черепом.
Невские Новости 02:18
Здоровье

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 02:19
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука вчера в 12:38
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса

Ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, число зараженных в стране достигло 148 220, зарегистрировано 14,7 тыс. летальных исходов, вылечились 48 121.
Известия 00:42
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Общество

Мишустин заявил о серьёзном ударе по бюджету РФ из-за пандемии

Москва, 9 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Бюджет России в 2020 году недополучит серьёзный объём доходов.
REGNUM 01:23
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Футбол

Хабиб напомнил слова главного тренера «Ливерпуля» Клоппа на тему религии

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов привёл слова главного тренера футбольного клуба «Ливерпуль» Юргена Клоппа, затронувшего тему религиозности игроков.
Чемпионат 02:38
Здоровье

Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости вчера в 19:08
Общество

Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе

По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Клопс 01:36
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Авто

Объявлен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

CarsWeek.ru 00:24
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика

Граждане Германии поддержали «Северный поток-2»

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил в среду, что большинство граждан ФРГ выступает за активизацию экономических отношений с Россией и за реализацию газопроводного проекта «Северный поток-2».
Нефтегазовая вертикаль вчера в 06:35
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
Общество

Коронавирус выявлен в 13 населённых пунктах Тульской области

Тула, 8 апреля 2020, 23:44 — REGNUM Случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 13 населённых пунктах Тульской области.
REGNUM вчера в 16:44
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно хранить крупу

Аргументы и Факты 02:16
Финансы

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

Пентагон развернет ячеистую спутниковую сеть в 2022 году

Как пишет C4ISRNET, победителей тендера планируется выбрать уже в августе, а летом 2022 года военные намерены запустить первый сегмент сети, состоящий из 20 космических аппаратов.
N+1 07 апреля в 06:33
Автоспорт

Росс Браун рассказал, когда начнется сезон в «Формуле-1»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун все еще надеется на то, что нынешний сезон будет полноценным.
Спорт день за днем 01:41
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Кино

Появились кадры новой комедии от создателя «Офиса» со Стивом Кареллом

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры комедийного сериала «Космические войска».
News.ru вчера в 11:46
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Водовозов Алексей Валерьевич
Российский журналист
Российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом - военный врач, подполковник медицинской службы запаса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное