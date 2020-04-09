Для влажной уборки помещений медики советуют использовать растворы дезинфицирующих веществ. Однако не все вещества подходят для дома, и речь, в первую очередь, о всем известной хлорной извести – хлорке, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

с чего всё началось

Для уборки дома не стоит использовать растворы с хлоркой, потому что она высокотоксична. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов, передает радио Sputnik.

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