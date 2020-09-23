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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Россиян предупредили об опасности голосовых помощников в смартфонах

Эксперты рассказали, какую угрозу могут представлять голосовые помощники. Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи смартфонов и ПК, которые используют голосовые помощники, сталкиваются с утечкой записей, услышанных «случайно».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники

Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности.
ПРАЙМ19:04
Подробнее о событии
РИА Новости

Раскрыта основная опасность голосовых помощников

РИА Новости22:49
ТК Звезда

Эксперт объяснил, в чем опасность использования голосовых помощников

ТК Звезда19:54
Газета.Ru

Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников

Газета.Ru21:21
РБК

Названа основная опасность голосовых помощников

РБК22:10
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники

ПРАЙМ19:04
Lenta.ru

Раскрыта главная опасность голосовых помощников

Lenta.ru23:14
Российская газета

Эксперт пояснил риски при использовании голосовых помощников

Российская газета00:21

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости18:19
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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В Саратовской области из-за коронавируса частично закрыли 20 школ

Полностью закрытыми на карантин из-за случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остаются пять саратовских школ: №14 в Вольске, им. Гавва в Федоровке, в Мироновке Питерского района, №3 в Балашове и школа в с. Логиновка Краснокутского района.
Kursk.com21 сентября в 09:33
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Мэром Владимира стал Андрей Шохин

Андрей Шохин родился 5 октября 1961 года в городе Владимире, работал учителем физики и математики, в 2002 году был избран депутатом городского Совета, с 2005 по 2010 годы занимал должность замглавы Владимира, с 2011 года - глава администрации Владимира.
ТАСС05:26
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