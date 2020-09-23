Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году в России

Президент России Владимир Путин объявил, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Об этом он сказал, выступая перед российскими сенаторами, трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24".