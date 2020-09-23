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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Россиян предупредили об опасности голосовых помощников в смартфонах

Эксперты рассказали, какую угрозу могут представлять голосовые помощники. Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи смартфонов и ПК, которые используют голосовые помощники, сталкиваются с утечкой записей, услышанных «случайно».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники

Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности.
ПРАЙМ19:04
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыта главная опасность голосовых помощников

Lenta.ru23:14
ТК Звезда

Эксперт объяснил, в чем опасность использования голосовых помощников

ТК Звезда19:54
РБК

Названа основная опасность голосовых помощников

РБК22:10
РИА Новости

Раскрыта основная опасность голосовых помощников

РИА Новости22:49
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники

ПРАЙМ19:04
Российская газета

Эксперт пояснил риски при использовании голосовых помощников

Российская газета00:21
Газета.Ru

Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников

Газета.Ru06:31

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Интерфакс02:57
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Зеленский поручил провести корпоратизацию оператора всех АЭС Украины

Киев, 23 сентября 2020, 13:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о совершенствовании управления государственным предприятием «Энергоатом» (оператор всех АЭС в стране).
REGNUM06:45

Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал тему отравления оппозиционера Алексея Навального со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Коммерсантъ06:34
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает Следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42

Фанаты просят Sony ответить на покупку Bethesda Softworks Microsoft и приобрести Konami

После объявления о масштабной сделке поклонники начали просить японского платформодержателя ответить на масштабный шаг конкурента — они предложили Sony приобрести Konami, владеющую многими популярными брендами.
3DNewsвчера в 05:23

Меркель не поздравит Лукашенко со вступлением в должность президента

Канцлер Германии Ангела Меркель вряд ли поздравит со вступлением в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявили в кабинете министров ФРГ 23 сентября в ответ на вопрос о прошедшей церемонии его вступления в должность.
Известия07:11