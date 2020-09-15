Россиян предупредили об опасности инвестирования
В последнее время у россиян вырос интерес к инвестициям, чем и стали в последнее время активно пользоваться мошенники, завлекая их на несуществующие электронные биржи. Об опасности инвестирования предупредили «Известия».В источнике
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