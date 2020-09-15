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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили об опасности инвестирования

В последнее время у россиян вырос интерес к инвестициям, чем и стали в последнее время активно пользоваться мошенники, завлекая их на несуществующие электронные биржи. Об опасности инвестирования предупредили «Известия».В источнике
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Сети

Вечерняя Москва18:48
Известия

Рисковать с головой: как начинающему инвестору уберечься от мошенников

Известиявчера в 04:01
Комсомольская правда

Профессионалы посоветовали, как начинающему инвестору уберечься от мошенников

Комсомольская правдавчера в 07:58
Деловая газета. Юг

Куда вкладывать деньги: как пандемия повлияла на инвестиционные рынки

Деловая газета. Югвчера в 06:13
Lenta.ru

Россиян предупредили об опасности инвестирования

Lenta.ru18:27
Собеседник

Игра на бирже – стоит ли рисковать?

Собеседник13 сентября в 17:05

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
РИА Новости19:22
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русскомвчера в 14:33
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Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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La Vanguardia (Испания): специалисты предупреждают об опасности употребления в пищу картофеля с зелеными пятнами (La Vanguardia)

Как отмечают специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, риск токсичной концентрации гликоалкалоидов выше для младенцев и маленьких детей, поскольку при весе в несколько килограммов даже при употреблении в пищу нормального количества картофеля может быть достигнут опасный уровень этих веществ.
ИноСМИ17:46

Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ

Средства с алоэ вера не стоит наносить на кожу перед тем, как выйти на солнце, из-за риска появления злокачественных новообразований, заявила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!" на Первом канале.
РИА Новостивчера в 16:50
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Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — рассказали в министерстве.
Татар-информвчера в 00:40
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБКвчера в 10:06
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