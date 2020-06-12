Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета. Об этом в эфире «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова. Выпуск доступен на YouTube-канале программы.

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

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