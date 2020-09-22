Россиян предупредили об опасности хранения пенсии на банковской карте
Получатель пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шести месяцев. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте
Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
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