ФАН 18

Получатель пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шести месяцев. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.