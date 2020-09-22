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Газета.Ru
Газета.Ru

Россиян предупредили об опасности хранения пенсии на банковской карте

Получатель пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шести месяцев. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте

RT на русском22:35
Российская газета

Названа опасность хранения пенсии на банковской карте

Российская газета22:28
РБК

Аналитик сообщил об опасности хранения пенсии на банковской карте

РБК22:15
РИА Новости

Россиян предупредили об опасности хранения пенсии на банковской карте

РИА Новости22:06
URA.Ru

Россиянам посоветовали снимать пенсии с банковских карт. Есть риск лишиться денег

URA.Ru21:40
Lenta.ru

Раскрыта опасность хранения пенсии на банковской карте

Lenta.ru20:47
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

ПРАЙМ20:07

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.
Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году
ТАССвчера в 15:57
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Раскрыт последний секрет «Авангарда»

В День оружейника президент Владимир Путин впервые назвал имя конструктора, ставшего идеологом создания супероружия – гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард», почетного гендиректора – почетного генконструктора НПО машиностроения Герберта Ефремова.
Независимая газетавчера в 11:50

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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