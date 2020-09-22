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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте

RT на русском22:35
РИА Новости

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

РИА Новости22:06
РБК

Аналитик сообщил об опасности хранения пенсии на банковской карте

РБК22:15
Российская газета

Названа опасность хранения пенсии на банковской карте

Российская газета22:28
URA.Ru

Россиянам посоветовали снимать пенсии с банковских карт. Есть риск лишиться денег

URA.Ru21:40
Lenta.ru

Раскрыта опасность хранения пенсии на банковской карте

Lenta.ru20:47
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

ПРАЙМ20:07

Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов
РИА Новости02:50
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Байден обвинил Трампа в панике из-за коронавируса

Вашингтон, 22 сентября 2020, 04:19 — REGNUM Бездействие в вопросе борьбы с коронавирусом проявил глава Белого дома Дональд Трамп в связи с возникшей у него паникой, считает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.
REGNUM21:19
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В Барнауле возбудили уголовное дело после смерти семьи в ДТП

Следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

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РИА Новостивчера в 04:49
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