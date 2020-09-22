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Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству Прайм аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.