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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству Прайм аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россиянам не рекомендуют хранить пенсии на банковских картах

Газета.Ru04:14
РИА Новости

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

РИА Новости22:06
Российская газета

Названа опасность хранения пенсии на банковской карте

Российская газета22:28
РБК

Аналитик сообщил об опасности хранения пенсии на банковской карте

РБК22:15
RT на русском

Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте

RT на русском22:35
URA.Ru

Россиянам посоветовали снимать пенсии с банковских карт. Есть риск лишиться денег

URA.Ru21:40
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

ПРАЙМ20:07

Тихановская договорилась с ЕС о пакете помощи для Белоруссии

Брюссель, 22 сентября 2020, 12:09 — REGNUM О пакете помощи для Белоруссии, который будет предоставлен республике после «демократических перемен», договорилась в Брюсселе бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская.
REGNUM05:09
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

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RT на русском04:38
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iReactor05:01

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Коммерсантъвчера в 04:24
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В Петербурге задержали бизнесмена, пытавшегося вмешаться в дело Метростроя

Оперативники ФСБ проводят мероприятия в рамках дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере со стороны бизнесмена, который якобы пытался вмешаться в ход расследования громкого уголовного дела — в отношении акционера ОАО «Метрострой» Николая Александрова.
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