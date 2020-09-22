Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте
Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
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