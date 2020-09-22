В Китае заканчиваются запасы свинины

По оценкам компании, запасы замороженной свинины в стране в период с сентября 2019 года по август 2020 года сократились на 452 тыс. тонн, и сейчас в резервах Китая осталось менее 100 тыс. тонн этого мяса.