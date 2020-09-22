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РИА Новости
РИА Новости

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

Получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
ПРАЙМ20:07
Подробнее о событии
РИА Новости

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

РИА Новости22:06
Российская газета

Названа опасность хранения пенсии на банковской карте

Российская газета22:28
РБК

Аналитик сообщил об опасности хранения пенсии на банковской карте

РБК22:15
RT на русском

Эксперт объяснил, почему не следует оставлять пенсию на карте

RT на русском22:35
URA.Ru

Россиянам посоветовали снимать пенсии с банковских карт. Есть риск лишиться денег

URA.Ru21:40
Lenta.ru

Раскрыта опасность хранения пенсии на банковской карте

Lenta.ru20:47
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя оставлять пенсию на карте

ПРАЙМ20:07

Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным
Вести.Ru19:43
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В Барнауле возбудили уголовное дело после смерти семьи в ДТП

Следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Аргументы и Факты - Алтайвчера в 03:43
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Туристическая компания «ДАН Урал» объявила о прекращении деятельности

В понедельник, 21 сентября, на официальном сайте челябинской туркомпании «ДАН Урал» появилось следующее сообщение, подписанное ее гендиректором Даниилом Бердичевским и адресованное заказчикам и контрагентам: «Вынуждены сообщить о прекращении нашей операционной деятельности и расторжении всех договоров-оферт, включая субагентские соглашения».
ТурДомвчера в 14:06
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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38
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ВВС США не исключили падение российского спутника на Землю

Неработоспособный российский спутник наблюдения Земли «Монитор-Э» 22 сентября войдет в атмосферу нашей планеты над Индийским океаном, сообщается на сайте space-track.org, где в открытом доступе размещены сведения о 46 000 объектов, которые запущены в космос, параметрах их орбиты и событиях, связанных с ними.
Live24вчера в 08:59
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
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